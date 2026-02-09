Um homem foi preso sob suspeita de invadir um aeroporto de Caxambu, em Minas Gerais, tentar furtar um helicóptero que estava estacionado e, em seguida, derrubar a aeronave.

Helicóptero modelo R66, de 2023, foi furtado na madrugada deste domingo (8). O suspeito, identificado como Luiz Gustavo Aires, 52, não conseguiu controlar a aeronave e acabou caindo no solo instantes depois de decolar. As informações são da Polícia Militar mineira.

Câmeras de segurança filmaram o momento em que o homem invadiu o aeroporto. As imagens mostram que o suspeito cortou a tela do alambrado próximo ao portão de acesso ao estacionamento e teve acesso à aeronave, que estava parada, conforme a PM.