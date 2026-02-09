A professora de Direito Juliana Santiago, 41, foi assassinada pelo próprio aluno após ter sido atacada por ele. A vítima foi esfaqueada dentro da sala de aula do Centro Universitário Aparício Carvalha, em Porto Velho (RO), na sexta-feira (6).

João Cândido da Costa Junior, 24, matou Juliana por ter sido "rejeitado" por ela. Essa é a principal linha de investigação da Polícia Civil de Rondônia, divulgada hoje em coletiva de imprensa pela delegada do caso Leisaloma Carvalho.

Delegada negou versão do suspeito de que ele teria mantido uma relação amorosa com a vítima. Segundo Leisaloma, João teria insistido várias vezes para se envolver amorosamente com Juliana, mas ela sempre rejeitou as investidas do aluno por considerá-las "inadequadas".