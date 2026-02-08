A professora de Direito Juliana Santiago, de 41 anos, morreu após ser esfaqueada por um aluno dentro de uma sala de aula do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), em Porto Velho, na noite de sexta-feira (6). O caso é investigado como feminicídio.

Segundo testemunhas, o aluno do 5º período de Direito, João Cândido, esperou o fim da aula, iniciou uma discussão com a professora e a atacou com uma faca. Juliana foi atingida no tórax e no braço. Ela foi socorrida por alunos ao Hospital João Paulo II, mas morreu antes de receber atendimento médico.

Após o ataque, o estudante tentou fugir, mas foi contido por outro aluno, um policial militar. Ele foi preso em flagrante, e a Justiça converteu a prisão em preventiva.