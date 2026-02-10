11 de fevereiro de 2026
ESCÂNDALO

CNJ recebe nova denúncia de assédio contra ministro do STJ

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Conjur
A nova acusação teria sido registrada após o corregedor nacional de Justiça ouvir o relato da suposta vítima.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebeu nesta segunda-feira (9) uma nova denúncia de assédio sexual contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Gastaldi Buzzi. A nova acusação foi registrada após o corregedor nacional de Justiça ouvir o relato da suposta vítima.

Leia mais: Depoimento contra Buzzi sobre assédio choca ministros do STJ

O ministro já é alvo de uma sindicância no STJ por denúncia apresentada por uma jovem de 18 anos, que relatou ter sido assediada durante férias em Balneário Camboriú (SC). O caso também tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Nunes Marques.

De acordo com informações apuradas pelo Metrópoles, a nova denunciante é uma ex-funcionária do gabinete de Buzzi no STJ. A defesa do ministro nega as acusações e afirma que ainda não teve acesso integral aos autos.

