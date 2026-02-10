O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebeu nesta segunda-feira (9) uma nova denúncia de assédio sexual contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Gastaldi Buzzi. A nova acusação foi registrada após o corregedor nacional de Justiça ouvir o relato da suposta vítima.

O ministro já é alvo de uma sindicância no STJ por denúncia apresentada por uma jovem de 18 anos, que relatou ter sido assediada durante férias em Balneário Camboriú (SC). O caso também tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Nunes Marques.