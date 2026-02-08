08 de fevereiro de 2026
USOU A FAMA DO PAI

Filho de Popó é denunciado por tentar manipular apostas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@iagofreitasboxe/Instagram
As investigações apontam que Igor Gutierrez Freitas, filho de Popó, fazia o primeiro contato com os jogadores.
O Ministério Público do Paraná denunciou o filho do boxeador Acelino Popó Freitas e outras duas pessoas por tentativa de manipulação de apostas esportivas.

De acordo com a denúncia, o grupo tentou aliciar jogadores do Londrina e o lateral Reinaldo, do Mirassol, oferecendo vantagens financeiras para a manipulação de lances durante partidas. Todos os atletas recusaram as propostas e comunicaram os clubes.

As investigações apontam que Igor Gutierrez Freitas, filho de Popó, fazia o primeiro contato com os jogadores, usando a fama do pai para ganhar confiança. Os denunciados podem pegar de dois a seis anos de prisão.


*Com informações do SBT News

