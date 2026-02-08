A campeã olímpica Lindsey Vonn, de 41 anos, sofreu uma queda grave durante a prova de downhill do esqui alpino, nos Jogos de Inverno, na manhã deste domingo (8), em Cortina, na Itália.

A atleta caiu logo no início do percurso após errar uma curva, atingiu uma bandeira e perdeu o equilíbrio. Ela permaneceu caída na pista com sinais de dor e precisou ser resgatada por helicóptero. A prova ficou paralisada por cerca de 20 minutos.

A descida marcaria a despedida de Vonn do esporte. Apesar do susto, a americana foi aplaudida de pé pelo público. Outra atleta, Cande Moreno, de Andorra, também sofreu queda grave e precisou de resgate aéreo.