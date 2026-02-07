O jogo entre Flamengo x Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, teve um momento tenso no início do primeiro tempo. Alexandre, volante do Sampaio Corrêa, teve uma convulsão em campo aos 8 minutos de jogo no Maracanã.

Após o zagueiro Lucas Marreta mandar a bola para frente, Alexandre ficou tonto e caiu no gramado. Ao perceberem a gravidade da situação, jogadores de ambas as equipes e o árbitro solicitaram a entrada dos médicos.

A ambulância entrou em campo imediatamente para realizar o atendimento, e Alexandre foi retirado de campo.