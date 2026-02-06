A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais, cumpriu na última quarta-feira (4) mandados de prisão contra um casal condenado por crimes sexuais contra menores de idade.

Eles foram detidos em Matozinhos, município da região metropolitana de Belo Horizonte. O nome dos suspeitos não foi divulgado, e a reportagem não teve acesso às defesas deles.

De acordo com a PF, o casal era dono de um abrigo de crianças e teria adotado uma série de crianças.