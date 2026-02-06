A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina já começou nesta sexta-feira (6), e a delegação brasileira foi uma das mais entusiasmadas a entrar no estádio, marcando a décima participação do país na competição. O Brasil disputa a edição italiana com sua maior equipe na história dos Jogos de Inverno e com expectativas inéditas de pódio.

Ao todo, 14 atletas representam o país na Itália (número recorde), sete deles beneficiários atuais do programa Bolsa Atleta. As provas seguem até o dia 22 de fevereiro, reunindo cerca de 2.900 competidores de 92 países.

Os porta-bandeiras do Brasil na abertura são Nicole Silveira, destaque mundial do skeleton e quarta colocada no último Mundial, e Lucas Pinheiro, um dos principais nomes do esqui alpino na atual temporada. A cerimônia também tem participação especial da ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica brasileira, convidada pelo Comitê Olímpico Internacional para conduzir a bandeira olímpica ao lado de outras personalidades do esporte mundial.