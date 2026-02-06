Presa, argentina que ofendeu brasileiros se diz 'morta de medo'
| Tempo de leitura: 1 min
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nessa quinta-feira (6), em Vargem Pequena, a turista argentina Agostina Páez, indiciada por injúria racial após ofender trabalhadores brasileiros em um bar de Ipanema, na Zona Sul. O caso, que começou com o desentendimento sobre o valor da conta, foi registrado em vídeos feitos pela própria vítima.
Segundo a investigação, a turista estava acompanhada de duas amigas quando começou a dirigir ofensas racistas aos funcionários. Ainda de acordo com a denúncia, mesmo após ser alertada de que a conduta configurava crime no Brasil, ela continuou com os ataques, incluindo gestos que simulavam um macaco.
Imagens anexadas mostram que, após deixar o bar, Agostina retornou ao local e voltou a proferir ofensas racistas na calçada.
Na quarta-feira (4), a Justiça do Rio decretou a prisão preventiva da turista por risco de fuga. O juiz aceitou a denúncia do Ministério Público e a tornou ré por crime de racismo, cuja pena no Brasil varia de dois a cinco anos de prisão.
Antes da prisão, ela já estava proibida de deixar o país, teve o passaporte apreendido e passou a usar tornozeleira eletrônica. Em vídeo publicado nas redes sociais na véspera da detenção, a argentina afirmou estar “morrendo de medo” e disse: “Estou desesperada, morrendo de medo, e faço este vídeo para que a situação que estou vivendo ganhe repercussão”.
*Com informações da CNN