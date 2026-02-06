A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nessa quinta-feira (6), em Vargem Pequena, a turista argentina Agostina Páez, indiciada por injúria racial após ofender trabalhadores brasileiros em um bar de Ipanema, na Zona Sul. O caso, que começou com o desentendimento sobre o valor da conta, foi registrado em vídeos feitos pela própria vítima.

Leia mais: Argentina faz ofensas racistas e imita macaco em bar no Rio

Segundo a investigação, a turista estava acompanhada de duas amigas quando começou a dirigir ofensas racistas aos funcionários. Ainda de acordo com a denúncia, mesmo após ser alertada de que a conduta configurava crime no Brasil, ela continuou com os ataques, incluindo gestos que simulavam um macaco.