07 de fevereiro de 2026
É pré-Carnaval, e litoral de SP tem 38 praias impróprias

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Cetesb
Mais de 20% das praias avaliadas estão com a qualidade da água comprometida.
O litoral de São Paulo está com 38 praias impróprias para banho neste pré-Carnaval, segundo um relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgado nesta sexta-feira (6).

Das 175 praias monitoradas, 38 estão irregulares para nado. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria.

Isso significa que mais de 20% das praias avaliadas estão com a qualidade da água comprometida. Segundo o órgão, eles verificam se há enterococos na água -bactérias microscópicas que indicam contaminação fecal. Dependendo da quantidade, há risco de os frequentadores terem infecções gastrointestinais, de pele e de ouvido.

Além de possíveis bactérias, as praias podem ser consideradas impróprias por outros motivos: pela presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.

Veja lista

Ubatuba

Praia Rio Itamambuca

Praia Itaguá

Praia Santa Rita

Caraguatatuba

Praia Prainha

Praia Aruan

São Sebastião

Praia Preta do Norte

Ilhabela

Praia Portinho

Praia do Julião

Guarujá

Praia Perequê

Praia Enseada - avenida Santa Maria

Santos

Praia Ponta da Praia

Praia Embaré

Praia Pompeia

Praia José Menino - rua Frederico Ozanan

São Vicente

Praia Milionários

Praia Prainha

Praia Grande

Praia Boqueirão

Praia Guilhermina

Praia Vila Tupi

Praia Vila Mirim

Praia Maracanã

Praia Vila Caiçara

Praia Real

Praia Balneário Flórida

Praia Jardim Solemar

Mongaguá

Praia Santa Eugênia

Praia Itaóca

Itanhaém

Praia Suarão

Praia Parque Balneário

Praia Centro

Praia dos Pescadores

Praia Estância Balneária

Praia Balneário Jardim Regina

Praia Balneário Gaivota

Peruíbe

Praia Icaraíba

Praia Parque Turístico

Praia Balneário São João Batista

