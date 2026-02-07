O litoral de São Paulo está com 38 praias impróprias para banho neste pré-Carnaval, segundo um relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgado nesta sexta-feira (6).

Das 175 praias monitoradas, 38 estão irregulares para nado. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria.

Isso significa que mais de 20% das praias avaliadas estão com a qualidade da água comprometida. Segundo o órgão, eles verificam se há enterococos na água -bactérias microscópicas que indicam contaminação fecal. Dependendo da quantidade, há risco de os frequentadores terem infecções gastrointestinais, de pele e de ouvido.