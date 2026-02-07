É pré-Carnaval, e litoral de SP tem 38 praias impróprias
O litoral de São Paulo está com 38 praias impróprias para banho neste pré-Carnaval, segundo um relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgado nesta sexta-feira (6).
Das 175 praias monitoradas, 38 estão irregulares para nado. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria.
Isso significa que mais de 20% das praias avaliadas estão com a qualidade da água comprometida. Segundo o órgão, eles verificam se há enterococos na água -bactérias microscópicas que indicam contaminação fecal. Dependendo da quantidade, há risco de os frequentadores terem infecções gastrointestinais, de pele e de ouvido.
Além de possíveis bactérias, as praias podem ser consideradas impróprias por outros motivos: pela presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.
Veja lista
Ubatuba
Praia Rio Itamambuca
Praia Itaguá
Praia Santa Rita
Caraguatatuba
Praia Prainha
Praia Aruan
São Sebastião
Praia Preta do Norte
Ilhabela
Praia Portinho
Praia do Julião
Guarujá
Praia Perequê
Praia Enseada - avenida Santa Maria
Santos
Praia Ponta da Praia
Praia Embaré
Praia Pompeia
Praia José Menino - rua Frederico Ozanan
São Vicente
Praia Milionários
Praia Prainha
Praia Grande
Praia Boqueirão
Praia Guilhermina
Praia Vila Tupi
Praia Vila Mirim
Praia Maracanã
Praia Vila Caiçara
Praia Real
Praia Balneário Flórida
Praia Jardim Solemar
Mongaguá
Praia Santa Eugênia
Praia Itaóca
Itanhaém
Praia Suarão
Praia Parque Balneário
Praia Centro
Praia dos Pescadores
Praia Estância Balneária
Praia Balneário Jardim Regina
Praia Balneário Gaivota
Peruíbe
Praia Icaraíba
Praia Parque Turístico
Praia Balneário São João Batista