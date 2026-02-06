Uma chacina vitimou quatro pessoas da mesma família na manhã dessa quinta-feira (5) em Iperó, Região Metropolitana de Sorocaba (SP). As vítimas foram executadas a tiros dentro e em frente à própria casa, no ataque atribuído a Rodrigo Ferreira da Silva, de 37 anos, que se matou em seguida.
Segundo a Polícia Civil, Rodrigo atirou contra a ex-companheira, Cinthia Vieira da Silva, de 31 anos, e contra o pai dela, Carlos Alberto Vieira Silva, de 66, na rua em que a família morava. Ambos foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Em seguida, ele entrou na residência e matou a ex-sogra, Sara Baptista de Camargo Silva, de 63, com um disparo na cabeça.
Após os assassinatos, o autor foi encontrado morto com um ferimento na cabeça, indicando suicídio. Ele estava separado havia cerca de um mês e era investigado por violência doméstica, com medida protetiva solicitada pela ex-mulher.
Apenas o ex-cunhado de Rodrigo, sobreviveu ao ataque após se trancar num dos quartos da casa. Ele ouviu sua família ser morta enquanto se escondia.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime. Três dias antes da chacina, Rodrigo havia registrado boletim de ocorrência contra Cinthia por calúnia, após ela denunciá-lo por injúria.
*Com informações do Metrópoles