A jovem que acusa o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Marco Aurélio Buzzi de importunação sexual declarou à Polícia Civil de São Paulo que ele a conduziu para área isolada de uma praia, a tocou sem consentimento e, em seguida, a aconselhou a ser "menos sincera".

A reportagem teve acesso ao depoimento, prestado pela jovem de 18 anos no último dia 14 de janeiro.

Marco Buzzi, 68 anos, está de licença da corte por questões de saúde e nega as acusações. O ministro foi internado no DF Star, em Brasília, nesta quinta (5), um dia após o CNJ confirmar que ele é alvo de representação por assédio.