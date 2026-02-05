O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), promoveu mudanças nas cúpulas das polícias Civil e Militar do estado após a saída do chefe da SSP (Secretaria de Segurança Pública), Guilherme Derrite.

Mudanças foram realizadas neste início de 2026. A principal delas foi a nomeação do coronel Henguel Pereira como secretário-executivo da SSP. A nomeação consta no Diário Oficial do Estado.

Henguel é desafeto de Guilherme Derrite. Agora, com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves no comando da SSP, Henguel ascendeu ao posto de número dois entre os mais poderosos da pasta, abaixo apenas do próprio Nico.