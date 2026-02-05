Os Estados Unidos emitiram um alerta de segurança para os cidadãos do país sobre o Carnaval no Brasil. O documento foi divulgado hoje pela Embaixada dos EUA no Brasil e pede que os norte-americanos evitem andar sozinhos.

O texto publicado nas redes sociais oficiais, a Embaixada pede que os cidadãos do país que vierem ao Brasil no período fiquem atentos ao que acontece ao seu redor. Outra recomendação é fazer planos de contingência para o caso de se separar do seu grupo.

Os americanos são também orientados a não usar joias caras nem carregar grandes quantias de dinheiro. Crimes oportunistas, diz o texto da Embaixada norte-americana, incluindo roubo de celulares, são problemas comuns durante o Carnaval no Brasil.