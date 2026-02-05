06 de fevereiro de 2026
CULTURA

Semana do Cinema começa nesta 5ª com ingressos a R$10

A promoção vale para todos os filmes em cartaz.
A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (5) com ingressos promocionais em todo o país. A ação oferece entradas a partir de R$ 10 para sessões em redes participantes e segue até o dia 11 de fevereiro.

A promoção vale para todos os filmes em cartaz. Em sessões padrão 2D ou 3D iniciadas até 16h59, o ingresso custa R$ 10. Após esse horário, o valor sobe para R$ 12. Já as salas Prime ou VIP têm preços a partir de R$ 20, conforme a rede exibidora.

Além dos ingressos, a iniciativa também inclui descontos em combos de pipoca e refrigerante na maioria dos cinemas. Entre as redes confirmadas estão Cinemark, Cinépolis, UCI e Cinesystem.

Entre os títulos em exibição durante o período estão “A Empregada”, “Avatar: Fogo e Cinzas”, “Marty Supreme” e o brasileiro “O Agente Secreto”, vencedor do Globo de Ouro e indicado ao Oscar.

Criada em 2022 para estimular o retorno do público às salas após a pandemia, a Semana do Cinema já levou mais de 20 milhões de pessoas aos cinemas em edições anteriores.

