A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (5) com ingressos promocionais em todo o país. A ação oferece entradas a partir de R$ 10 para sessões em redes participantes e segue até o dia 11 de fevereiro.
A promoção vale para todos os filmes em cartaz. Em sessões padrão 2D ou 3D iniciadas até 16h59, o ingresso custa R$ 10. Após esse horário, o valor sobe para R$ 12. Já as salas Prime ou VIP têm preços a partir de R$ 20, conforme a rede exibidora.
Além dos ingressos, a iniciativa também inclui descontos em combos de pipoca e refrigerante na maioria dos cinemas. Entre as redes confirmadas estão Cinemark, Cinépolis, UCI e Cinesystem.
Entre os títulos em exibição durante o período estão “A Empregada”, “Avatar: Fogo e Cinzas”, “Marty Supreme” e o brasileiro “O Agente Secreto”, vencedor do Globo de Ouro e indicado ao Oscar.
Criada em 2022 para estimular o retorno do público às salas após a pandemia, a Semana do Cinema já levou mais de 20 milhões de pessoas aos cinemas em edições anteriores.