06 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ENCONTRO

'Ele me contou da perseguição', diz Lula sobre Vorcaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Em entrevista, o presidente disse que ouviu Vorcaro relatar pressões e interesses para derrubá-lo no setor financeiro.
Em entrevista, o presidente disse que ouviu Vorcaro relatar pressões e interesses para derrubá-lo no setor financeiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (5) que o encontro que teve com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi informal e focou nas denúncias de suposta perseguição ao empresário. Segundo Lula, a reunião foi realizada em dezembro de 2024, sem registro oficial na agenda presidencial.

Leia mais: CPI investiga elo entre Vorcaro e facções do tráfico

Em entrevista, o presidente disse que ouviu Vorcaro relatar pressões e interesses para derrubá-lo no setor financeiro. Lula afirmou ainda que deixou claro que não haveria interferência política no caso e que eventuais irregularidades seriam apuradas exclusivamente pelo Banco Central, com base técnica.

O presidente também declarou que a investigação envolvendo suspeitas de fraudes bilionárias no sistema financeiro pode representar uma oportunidade inédita de responsabilizar grandes esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro, independentemente de bancos ou agentes políticos envolvidos.

*Com informações do SBT News

Comentários

Comentários