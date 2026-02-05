O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (5) que o encontro que teve com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi informal e focou nas denúncias de suposta perseguição ao empresário. Segundo Lula, a reunião foi realizada em dezembro de 2024, sem registro oficial na agenda presidencial.

Em entrevista, o presidente disse que ouviu Vorcaro relatar pressões e interesses para derrubá-lo no setor financeiro. Lula afirmou ainda que deixou claro que não haveria interferência política no caso e que eventuais irregularidades seriam apuradas exclusivamente pelo Banco Central, com base técnica.