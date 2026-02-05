Duas mulheres, uma de 56 anos e outra de 16, morreram na última quarta-feira (4) após serem atingidas por tiros em uma padaria em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além delas, uma adolescente de 14 anos também foi alvo dos tiros, foi socorrida em estado grave e morreu no início da tarde. O suspeito pelas mortes é um adolescente de 17 anos, que foi apreendido pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele é ex da vítima de 16 anos, que trabalhava como caixa do estabelecimento. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, o suspeito chegou à padaria de moto e, ainda com o capacete, começou a discutir com a ex-namorada, momento em que as pessoas que estavam no local intervieram.