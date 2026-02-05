Dois homens foram presos por suspeita de extorquir turistas no Farol da Barra, em Salvador.

Homens faziam pinturas corporais sem consentimento dos turistas e, quando tinham consentimento, cobravam preços abusivos. As informações são da Polícia Civil, que fez as prisões na terça-feira (3).

Se os turistas não concordavam com o pagamento, eram ameaçados de agressão. As pinturas feitas nos visitantes também são conhecidas como "pinturas de Olodum".