O motorista do ônibus de romeiros que sofreu um acidente voltando de Juazeiro do Norte (CE) para Alagoas na manhã desta terça-feira (03) não freou ao passar em uma curva, afirmou a Polícia Civil de Alagoas. O número de vítimas subiu para 16 nesta quarta-feira (04).

Não há qualquer sinal de que o motorista diminuiu a velocidade ou tentou parar o veículo ao passar pelo trecho que, segundo a polícia, é conhecido como "curva da morte". As informações constam em um laudo preliminar da investigação, que foi detalhado pelo delegado Antônio Carlos Lessa nesta quarta.

"Foi constatado inicialmente que não houve frenagem nesse ônibus. Ele passou direto sem fazer a curva, perdendo o controle e indo em direção à ribanceira, causando esse acidente. Estamos aguardando o laudo pericial para que possamos concluir a causa do acidente", revelou Lessa.