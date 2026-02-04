Dois coletores de lixo ficaram feridos após um ataque de pitbull no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo.

Vítimas, que têm 24 e 29 anos, trabalhavam na rua José Menino quando foram atacadas. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (02).

Câmeras de segurança gravaram o momento do ataque. Nas imagens, é possível ver que o cachorro sai de dentro de uma casa e avança contra os garis enquanto uma mulher tenta contê-lo.