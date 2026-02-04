Uma mulher contou que o corpo da filha recém-nascida ficou desaparecido por quase três meses após o parto no Hospital Anchieta. A mesma unidade também está envolvida em outro escândalo, em que técnicos de enfermagem foram presos suspeitos de matar pacientes.

Em abril de 2023, Alyne Pereira Gomes, 32, foi ao hospital com um pequeno sangramento quanto estava grávida de cinco meses. Ela permaneceu internada e entrou em trabalho de parto prematuro quase 20 dias depois, em maio, quando deu à luz sua filha. Informações constam no boletim de ocorrência registrado por ela.

Alyne conta que a enfermeira afirmou que a bebê havia nascido morta, apesar de ela e sua acompanhante dizerem que viram a menina respirar. O corpo, então, teria sido retirado da sala de parto imediatamente, enquanto a mãe foi encaminhada para a UTI (Unidade de Pronto Atendimento) para tratar uma infecção.