O reajuste dos servidores da Câmara aprovado nesta terça-feira (3) levará, necessariamente, a um crescimento do limite da verba de gabinete, dizem líderes da Casa ouvidos pela reportagem.

A verba de gabinete é o valor que congressistas possuem para pagar os funcionários do seu escritório. Atualmente, cada deputado tem R$ 133,1 mil por mês para distribuir para até 25 secretários parlamentares.

Os líderes argumentam que, como o salário dos servidores aumentará, também será necessário atualizar a verba de gabinete. Caso contrário, afirmam que serão obrigados a demitir funcionários para se manter no limite atual.