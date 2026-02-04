O estado de São Paulo confirmou nove casos de raiva em morcegos desde o início de 2026 até esta quarta-feira (4). A capital paulista concentra dois dos registros, sendo um no dia 9 de janeiro e outro na segunda-feira (2).

Em janeiro, também foram confirmados dois casos em São José do Rio Preto, dois em Jundiaí e um em cada uma das cidades de Piracicaba, Cotia e Sorocaba.

O Brasil está há quase dez anos sem registros de raiva humana transmitida por cães, superando o prazo de cinco anos exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para declarar uma área livre de raiva.