Em São Paulo, policiais militares que atuam como monitores de escolas cívico-militares podem receber, em um mês padrão, mais do que um professor da rede estadual. A diferença chega a cerca de R$ 1.000, a depender do número de dias trabalhados. Esta semana, a função foi notícia após um monitor em Caçapava (SP) escrever "descançar" e "continêcia" na lousa durante uma aula.

O pagamento do monitor é feito por diária. O edital de contratação mais recente da Secretaria da Educação de São Paulo, publicado em junho de 2025, prevê R$ 301,70 por jornada diária de oito horas para policiais militares da reserva que atuam como monitores em escolas cívico-militares.