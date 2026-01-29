A CPI do Crime Organizado deverá incluir investigações sobre o caso Banco Master e possível conexão com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), confirmou a intenção de apresentar pedidos de quebra de sigilo de empresas supostamente ligadas a Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Leia mais: Caso Master amplia desgaste e isola Toffoli no STF

A motivação é a percepção de que o caso Banco Master configura crime organizado com reflexos em diferentes esferas do poder. Vieira afirmou que o banco teria funcionado como uma "grande lavanderia de dinheiro sujo" e fonte de financiamento para diversos atores - políticos ou não.