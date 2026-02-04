O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), iniciou nesta terça-feira (3) um processo de exoneração de um grupo de pessoas ligadas ao ex-secretário da Segurança Pública Guilherme Derrite. Só na pasta da Segurança devem ser exonerados ao menos 14 aliados do deputado federal.

Os comandos da Polícia Civil e da Polícia Militar também devem sofrer alterações. Uma das prováveis saídas é a do delegado-geral Artur José Dian, que tem manifestado a amigos a intenção de concorrer a cargo eletivo. Há chances de ser retirado do posto antes do prazo obrigatório para o afastamento.