Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela Polícia Civil de Santa Catarina mostram o adolescente investigado pela morte do cão comunitário Orelha deixando e retornando ao condomínio onde estava hospedado, em Florianópolis, no intervalo em que o animal foi brutalmente agredido. O material audiovisual é apontado como peça-chave para derrubar a versão apresentada pelo jovem, que afirmou em depoimento ter permanecido o tempo todo na área da piscina.

Segundo a investigação, concluída nessa terça-feira (3), os registros indicam que o adolescente saiu do condomínio às 5h25 do dia 4 de janeiro e retornou às 5h58, acompanhado de uma amiga. O ataque ao cão Orelha foi cometido aproximadamente às 5h30, período em que, de acordo com as imagens, ele estava fora do local. A contradição levou a Polícia Civil a concluir o inquérito e a pedir a internação provisória do adolescente por ato infracional análogo a maus-tratos.