A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que o ônibus de romeiros envolvido no acidente que deixou ao menos 16 mortos em São José da Tapera (215 km de Maceió), no sertão de Alagoas, realizava transporte clandestino de passageiros.

O ônibus, com cerca de 60 passageiros, havia saído de Juazeiro do Norte (CE) e voltava para a cidade de Coité do Nóia (AL), de onde partiu a romaria. O acidente aconteceu por volta de 4h40.

"O ônibus, de placa JJB3D75, não possui habilitação na ANTT. Não possui certificado de Segurança Veicular (CSV) ou seguro de responsabilidade civil vigente. Além disso, não havia Licença de Viagem (LV) referente ao deslocamento realizado", diz nota.