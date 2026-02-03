Um brasileiro de 41 anos foi agredido numa estação de esqui nos Alpes franceses neste fim de semana. O ataque foi filmado por outro turista.

Segundo relato da vítima, identificada como Henrique, a confusão começou quando ele pediu para que um grupo parasse de atirar bolas de neve nele. Fantasiado de Chewbacca, personagem de Star Wars, ele afirma que, em vez de cessarem, os agressores arremessaram um pedaço de gelo contra seu rosto e passaram a insultá-lo.

O vídeo mostra Henrique atingido com soco, empurrado e derrubado próximo a uma árvore. Em seguida, outras pessoas se aproximam e o agridem com socos, chutes e até bastões de esqui. Um homem que tentou intervir também foi atacado.