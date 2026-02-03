03 de fevereiro de 2026
WASHINGTON

Petro e Trump se reúnem após semanas de tensão diplomática

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@infopresidencia/Instagram
Segundo o governo colombiano, a conversa deve abordar principalmente a segurança na fronteira com a Venezuela.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se reúne nesta terça-feira (3) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington (EUA). O encontro é realizado após semanas de tensão e troca de declarações duras entre os dois líderes.

Os atritos se intensificaram após Trump acusar Petro de ligação com o tráfico de drogas e mencionar a possibilidade de ação militar no país. O colombiano reagiu com críticas públicas e chegou a ameaçar resposta violenta em caso de intervenção norte-americana.

Segundo o governo colombiano, a conversa deve abordar principalmente a segurança na fronteira com a Venezuela e as políticas de imigração dos Estados Unidos, que vêm sendo duramente criticadas por Petro.

*Com informações do SBT News

