O mesatenista carioca Hugo Calderano, número 3 do mundo, fez valer o favoritismo e conquistou neste domingo (1º) o título da Copa América, disputada em São Francisco, na Califórnia (Estados Unidos). Além do troféu continental, ele assegurou presença na Copa do Mundo em Macau (China), onde foi campeão no ano passado. Invicto na Copa América, Calderano derrotou na final, no domingo (1º), o anfitrião Kanak Jha (21º no ranking), por 4 sets a 1 - 11/8, 6/11, 12/10, 11/9 e 11/9.

"Foi uma boa partida. Kanak teve um ótimo ano no ano passado, é um dos melhores jogadores do mundo. Eu sabia que seria um jogo difícil, ainda mais jogando em casa, onde ele conhece o local melhor do que eu. Estou feliz por conquistar esse título, vencer a Copa Pan-Americana e ir para casa com o troféu", comemorou o carioca, após erguer seu primeiro troféu na temporada 2026.

Além da decisão do título, Calderano abriu o domingo (1º) com a disputa da semifinal. Sem dificuldades, ele bateu o argentino Horacio Cifuentes (79º), por 4 sets a 0 (1/5, 11/6, 11/8 e 11/40).