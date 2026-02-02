Ao longo da minha carreira, tive a honra de representar o Brasil em diversas competições, vestindo a camisa da seleção e contribuindo para o esporte que amo. Foram anos de muito trabalho, suor, emoções e, principalmente, amizades que levarei para toda a vida. Cada vitória foi um reflexo do esforço coletivo, cada derrota, uma lição aprendida.

Lembro-me de cada treino, cada jogo, cada torcida vibrando nas arquibancadas. Foi dentro da quadra que aprendi sobre perseverança, disciplina e espírito de equipe. Cada momento vivido foi essencial para me tornar não apenas uma atleta, mas uma pessoa melhor.

Quero agradecer sinceramente a todos que fizeram parte dessa jornada. À minha família, que sempre me apoiou incondicionalmente; aos treinadores que me orientaram e incentivaram a seguir meus sonhos; às minhas companheiras de time, e a todos os torcedores, que sempre acreditaram em mim e nas minhas conquistas.