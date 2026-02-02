Ex-zagueiro morre aos 39 anos; jornal fala em 'doença incurável'
O ex-zagueiro Nicolas Giani, que atuou por diferentes clubes da Itália ao longo de sua carreira, morreu nesta segunda-feira (02) aos 39 anos.
A morte do ex-jogador foi confirmada pelo SPAL Ferrara e pelo Spezia, dois ex-times do italiano. Ele estava aposentado dos gramados desde 2021.
Giani tinha uma "doença incurável", de acordo com o Corriere della Sera. O jornal não deu mais detalhes sobre o quadro de saúde do ex-atleta nos últimos dias.
Ele passou pela base da Inter de Milão e chegou a defender a seleção em torneios sub-18. Sua carreira ainda ficou marcada por passagens em clubes como o Vicenza, o Perugia e o Union Brescia.
Giani deixa uma esposa e uma filha. Ele, que atuou como capitão em diferentes clubes do país, completaria 40 anos no mês que vem.