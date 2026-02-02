O suplente de deputado estadual do Ceará Pedro Lobo (PT) foi preso em flagrante nesta segunda-feira (2) pela Polícia Federal após uma denúncia de importunação sexual registrada por uma passageira em um voo de São Paulo com destino a Juazeiro do Norte, no Ceará.

A PF informou ter sido acionada no aeroporto da cidade cearense após a vítima relatar que o crime teria ocorrido no interior da aeronave durante o trajeto.

Após o desembarque, a passageira e testemunhas foram ouvidas pelos agentes. Com base nos depoimentos colhidos, a PF lavrou auto de prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual.