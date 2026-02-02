Muro desaba, mata criança de 4 anos e fere o pai
| Tempo de leitura: 1 min
Uma criança de quatro anos morreu ao ser atingida pelo pedaço de um muro em Itapevi, na Grande São Paulo. Informações preliminares indicam, segundo a Polícia Militar, que a estrutura pertence a uma fábrica de blocos.
Leia mais: Desabamento no Rio mata mulher e fere vítimas, inclusive criança
Os técnicos do Setor de Fiscalização de Posturas, da prefeitura da cidade, informaram que a máquina de uma empresa de fabricação de blocos bateu no muro e derrubou a estrutura.
Os agentes foram acionados para a rua Bonifácio de Abreu, onde funciona a fábrica. No local, a criança recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para o Hospital Geral de Itapevi, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi encaminhado ao Distrito Policial de Itapevi.
*Com informações do portal Itatiaia