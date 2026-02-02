03 de fevereiro de 2026
Muro desaba, mata criança de 4 anos e fere o pai

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/TCE via Itatiaia
Uma das causas possíveis é que um veículo tenha derrubado parte do muro durante uma manobra no local.

Uma criança de quatro anos morreu ao ser atingida pelo pedaço de um muro em Itapevi, na Grande São Paulo. Informações preliminares indicam, segundo a Polícia Militar, que a estrutura pertence a uma fábrica de blocos.

Leia mais: Desabamento no Rio mata mulher e fere vítimas, inclusive criança

Os técnicos do Setor de Fiscalização de Posturas, da prefeitura da cidade, informaram que a máquina de uma empresa de fabricação de blocos bateu no muro e derrubou a estrutura.

Os agentes foram acionados para a rua Bonifácio de Abreu, onde funciona a fábrica. No local, a criança recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para o Hospital Geral de Itapevi, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi encaminhado ao Distrito Policial de Itapevi.

*Com informações do portal Itatiaia

