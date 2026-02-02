Uma criança de quatro anos morreu ao ser atingida pelo pedaço de um muro em Itapevi, na Grande São Paulo. Informações preliminares indicam, segundo a Polícia Militar, que a estrutura pertence a uma fábrica de blocos.

Leia mais: Desabamento no Rio mata mulher e fere vítimas, inclusive criança

Os técnicos do Setor de Fiscalização de Posturas, da prefeitura da cidade, informaram que a máquina de uma empresa de fabricação de blocos bateu no muro e derrubou a estrutura.