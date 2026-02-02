O percentual de jovens que concluem o ensino médio até os 18 anos com aprendizado adequado em matemática diminuiu no Brasil entre 2019 e 2023, anos pré e pós-pandemia. A conclusão é do IEE (Índice de Inclusão Educacional).

No período, o indicador nacional caiu de 25,5% para 21,4% - uma redução de 4,1 pontos percentuais. Portanto, apenas dois a cada dez formados tinham o conhecimento esperado na disciplina.

O IEE foi desenvolvido pela organização Metas Sociais a pedido do Instituto Natura. Ele retrata a proporção de indivíduos a concluir a educação básica até a idade esperada e com desempenho acima do mínimo considerado adequado nos exames de proficiência.