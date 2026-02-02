O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prolongou, nesse domingo (1º de fevereiro), o alerta de perigo para tempestades em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal, com previsão de encerramento na desta terça-feira (3). O fenômeno é atribuído à chegada de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), característico do período de chuvas persistentes de verão.

A ZCAS deve intensificar um corredor de umidade que se estende da Região Norte até o Centro-Oeste e o Sudeste do país, favorecendo a formação de áreas de instabilidade. A expectativa é de volumes de precipitação que podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhados por ventos fortes que podem atingir até 100 km/h e a possibilidade de queda de granizo.