O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prolongou, nesse domingo (1º de fevereiro), o alerta de perigo para tempestades em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal, com previsão de encerramento na desta terça-feira (3). O fenômeno é atribuído à chegada de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), característico do período de chuvas persistentes de verão.
A ZCAS deve intensificar um corredor de umidade que se estende da Região Norte até o Centro-Oeste e o Sudeste do país, favorecendo a formação de áreas de instabilidade. A expectativa é de volumes de precipitação que podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhados por ventos fortes que podem atingir até 100 km/h e a possibilidade de queda de granizo.
Especialistas alertam para riscos potenciais associados a essas condições climáticas adversas, incluindo cortes no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, quedas de árvores e alagamentos. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão entre as áreas sob alerta.
A Defesa Civil de São Paulo, por exemplo, emitiu seu próprio alerta para o risco de chuvas fortes e tempestades entre esta segunda (2) e terça-feira, com as precipitações mais potentes esperadas para amanhã, concentradas no oeste do estado. Diante do cenário, é fundamental que a população redobre a atenção e siga as orientações dos órgãos de defesa civil.