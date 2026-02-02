“Se ele fez alguma coisa e isso ficar provado, ele tem que responder.” A afirmação é do pai de um dos adolescentes investigados pela morte de Orelha, cão comunitário da Praia Brava, em Florianópolis (SC), em um caso que comoveu o país no início de janeiro. A entrevista foi concedida ao Fantástico nesse domingo (1º).

“A educação que eu e minha esposa damos para ele não foi de passar a mão na cabeça dele. Se ele fez alguma coisa e ficar provado, ele tem que responder. Mas tem que ser provado, porque até agora só foram acusações, acusações, acusações e não tem nada, não apresentaram absolutamente nada. A gente quer justiça tanto quanto as outras pessoas”, disse o pai.