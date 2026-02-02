Cinco pessoas morreram em um grave acidente registrado na noite de domingo (1º) na BR-414, em Cocalzinho de Goiás, na região central do estado. A colisão envolveu um carro de passeio e uma carreta que transportava cimento.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas estavam no veículo, um VW Gol, que trafegava no sentido crescente da rodovia e teria invadido a pista contrária, provocando a batida frontal. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
Entre os mortos estão dois homens, duas mulheres e uma criança. Até o momento, as vítimas não foram identificadas. O motorista da carreta saiu ileso.
A colisão ocorreu no km 321 da rodovia. De acordo com a concessionária Ecovias Araguaia, o tráfego precisou ser parcialmente interditado após o acidente, mas foi normalizado por volta das 5h desta segunda-feira (2).
*Com informações do g1