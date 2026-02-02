03 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ACIDENTE FATAL

Batida entre carro de passeio e carreta mata 5 na BR-414

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PRF
Todas as vítimas estavam no veículo, um VW Gol.
Todas as vítimas estavam no veículo, um VW Gol.

Cinco pessoas morreram em um grave acidente registrado na noite de domingo (1º) na BR-414, em Cocalzinho de Goiás, na região central do estado. A colisão envolveu um carro de passeio e uma carreta que transportava cimento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas estavam no veículo, um VW Gol, que trafegava no sentido crescente da rodovia e teria invadido a pista contrária, provocando a batida frontal. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Entre os mortos estão dois homens, duas mulheres e uma criança. Até o momento, as vítimas não foram identificadas. O motorista da carreta saiu ileso.

A colisão ocorreu no km 321 da rodovia. De acordo com a concessionária Ecovias Araguaia, o tráfego precisou ser parcialmente interditado após o acidente, mas foi normalizado por volta das 5h desta segunda-feira (2).

Batida frontal mata cinco na BR-414
*Com informações do g1

Comentários

Comentários