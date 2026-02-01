A seleção brasileira de futsal venceu a Argentina por 2 a 1 neste domingo (1º) em Luque, no Paraguai, e conquistou o 12º título da Copa América, torneio que teve 15 edições até hoje.

Os gols do Brasil foram marcados por João Victor, no começo do primeiro tempo, e do capitão Dyego, no último minuto da partida. Pouco antes, a Argentina havia empatado o jogo com um gol de Matias Rosa.

O torneio teve início com dez seleções, divididas em dois grupos. Depois das partidas da primeira fase, as duas melhores equipes de cada grupo avançaram às semifinais.