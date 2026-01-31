Jogar finais não é novidade para as atletas do Corinthians, de longe o clube mais vitorioso do futebol feminino da América do Sul nos últimos dez anos. Já são 28 decisões desde a reativação da equipe preta e branca das mulheres, em 2016, nenhuma tão desafiadora quanto a 29ª.

As "Brabas", como são chamadas as jogadoras alvinegras, terão um grande teste de bravura neste domingo (1º), no Emirates Stadium, em Londres, com capacidade para mais de 60 mil espectadores. Na casa do Arsenal, enfrentarão o Arsenal, uma potência da modalidade, pelo título da Copa dos Campeões feminina da Fifa.

"Acredito que vá estar lotado, mas a nossa torcida também vai marcar presença", afirmou a atacante Andressa Alves, 33, que tem larga experiência no futebol europeu -com passagens vitoriosas por Barcelona e Roma- e larga experiência como torcedora do Corinthians.