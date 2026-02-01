A Supercopa Rei, conquistada com 2 a 0 em cima do Flamengo, garante ao Corinthians mais um passo na reestruturação pela qual o clube passa após o caos político e financeiro instaurado nos últimos anos.

Este é o terceiro título do Corinthians em um espaço de um ano. Antes, o clube havia conquistado o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ambos em 2025. O primeiro ainda na gestão Augusto Melo, e o segundo já com Osmar Stábile no poder.

O clube tem R$ 2,8 bilhões em dívidas, mas vive ambiente mais calmo. Ainda que com títulos, o ano de 2025 ficou marcado pelo impeachment de Augusto Melo, a investigação do uso dos cartões corporativos por ex-presidentes do clube e o transfer ban sofrido na Fifa. Em 2026, o Corinthians se livrou do ban e tem cenário político menos efervescente.