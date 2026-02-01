A menina de quatro anos que foi encontrada dois dias após desaparecer em Jeceaba (MG) estava a dois quilômetros de distância do local onde foi vista pela última vez, segundo o Corpo de Bombeiros.

Garota, que tem transtorno do espectro autista e não fala, foi achada às margens de uma estrada vicinal por um motociclista. Ele acionou os bombeiros, que foram até o local para o resgate dela.

A criança estava com as mesmas vestes do momento em que desapareceu e não tinha ferimentos graves. Segundo os bombeiros, a menina não estava desidratada e não tinha sinais de hipotermia. No corpo, ela tinha apenas algumas marcas feitas pelo capim. Ainda assim, ela foi levada ao hospital para uma análise detalhada.