Com golaço de Vini Jr. e pênalti nos acréscimos, Real supera Rayo
| Tempo de leitura: 4 min
O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 neste domingo (1º), no Santiago Bernabéu, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.
Vini Jr. marcou um golaço para o Real, e Jorge de Frutos fez o gol de empate do Rayo. Nos acréscimos, Mbappé, de pênalti, fez o gol da vitória do Real.
A partida foi marcada pelas vaias da torcida merengue, que anda insatisfeita com o desempenho recente do Real. Vini Jr. e Jude Bellingham foram os jogadores mais vaiados quando a escalação das equipes apareceu no telão antes do início do jogo.
O brasileiro se redimiu com o golaço e beijou o escudo do Real na comemoração. Já Bellingham sentiu lesão e foi substituído no início da partida. Na última semana, os merengues perderam a vaga direta para as oitavas da Champions após serem derrotados Benfica por 4 a 2 com direito a gol de goleiro.
Com a vitória, o Real Madrid segue na 2ª colocação com 54 pontos, ficando na cola do líder Barcelona, que tem 1 ponto a mais. O Rayo Vallecano segue com 22 pontos e está na 17ª posição, a 1 ponto do Mallorca, primeiro time na zona de rebaixamento.
O Real volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Valencia fora de casa pela 23ª rodada de La Liga. No sábado, o Rayo recebe o Real Oviedo em casa.
Pintura de Vini
Vini Jr. abriu o placar para o Real Madrid com um golaço! O brasileiro avançou pela esquerda, encarou a marcação de três adversários e bateu colocado no ângulo.
O atacante chegou a 6 gols em La Liga. Mbappé é o artilheiro da atual temporada com 22 gols no campeonato.
Vaias no Bernabéu
Os jogadores do Real foram vaiados antes do início da partida, principalmente Vini Jr. e Bellingham. O brasileiro teve boa atuação no 1º tempo e marcou o golaço que ia dando a vitória parcial ao Real no 1º tempo. Mesmo assim, a torcida merengue vaiou o time na saída para o intervalo.
Os madridistas reclamam da falta de intensidade da equipe em muitas partidas. Essa é uma reclamação constante na equipe merengue desde que Carlo Ancelotti era o técnico. As críticas se intensificaram durante o comando de Xabi Alonso e persistem agora que Álvaro Arbeloa é o novo treinador.
Gols e destaques
Problema para o Real. Jude Bellingham foi lançado na ponta direita e, na corrida, o meia inglês levou a mão à perna sentindo o posterior da coxa esquerda. Substituição forçada com 8 minutos de partida e Brahim Díaz entra no lugar de Bellingham.
1 x 0: Vini Jr. abriu o placar para os donos da casa com um golaço. O ponta recebeu de Arda Güler na esquerda, encarou a marcação de três jogadores e bateu colocado no ângulo esquerdo do goleiro Batalla para colocar o Real Madrid na frente no placar.
Tá gastando a bola. Camavinga inverteu o jogo e lançou uma bola longa na lateral para Vini Jr. O ponta dominou de letra, partiu para cima da marcação e ajeitou para Brahim Díaz chegar batendo, mas o meia mandou para fora.
Chega o Rayo. Álvaro García dominou na entrada da área, girou e chutou rasteiro para a defesa em dois tempos do goleiro Courtois.
A torcida não está curtindo. Torcedores do Real vaiaram a equipe na saída para o intervalo apesar da vitória parcial no placar.
1 x 1: O Rayo Vallecano chegou ao empate logo aos 3 minutos após a volta do intervalo. Jorge de Frutos aproveitou casquinha de cabeça de Chavarría para soltar uma bomba de canhota à queima roupa e deixar tudo igual no placar.
Real nervoso. Vini Jr. e Camavinga se desentendem e discutem em campo aos 26 minutos do 2º tempo. O brasileiro parece reclamar de algum ajuste tático pelo lado esquerdo do campo, e o belga rebate.
Perdeu sem goleiro! Mbappé disparou em contra-ataque, deu um "drible da vaca" no goleiro e, da ponta da área, bateu alto de perna esquerda para o gol vazio, mas acertou o travessão.
Lance forte. Pathé Ciss, do Rayo Vallecano, solou o tornozelo de Ceballos e levou o cartão vermelho direto aos 34 minutos do 2º tempo.
Pênalti para o Real. Nos acréscimos, Mendy tenta afastar a bola e chuta Brahim Díaz dentro da área. O árbitro marcou pênalti para o Real.
2 x 1: Mbappé foi para a cobrança e bateu no canto direito do goleiro Batalla, que caiu para o outro lado.
Mais um vermelho. No último minuto, Chavarría leva o segundo amarelo e também é expulso.