Léo Costa, treinador do Minas, comemorou neste sábado (31) o bicampeonato da Copa Super 8. O treinador não disfarçava a alegria em garantir a sua primeira taça no ano e conseguir o feito de vencer uma final contra um dos melhores times do NBB na casa do adversário.

O técnico exaltou a postura do seu time, enfatizando do gasto mental do torneio, que é realizado em apenas uma semana. Ele ainda disse que o elenco foi montado para momentos como esse.

Quem chega no Super 8 são equipes que têm totais condições de vencer esse campeonato. É um torneio curto que exige muito a força mental e eu acho que os atletas mostraram isso. A gente, quando montou o time no início dessa temporada, foi pensando em jogadores experientes, com qualidade e com o perfil de trabalho que a gente busca no Minas