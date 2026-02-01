A semana de duas vitórias consecutivas marcou mais do que seis pontos para o São Paulo. Internamente, dirigentes, comissão técnica e jogadores enxergam uma mudança clara de ambiente após a chegada de Rafinha como novo gerente esportivo do clube.

Na quarta-feira, o time venceu o Flamengo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, superou o Santos por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista. Nos bastidores, a leitura é de que o impacto de Rafinha foi imediato: ajudou a levantar o astral do elenco e "fez o grupo acreditar" em um momento considerado delicado da temporada.

Fontes ouvidas pela reportagem relatam que o ex-jogador tem sido presença constante no vestiário e nos treinos, com conversas individuais, palavras de incentivo e intervenções pontuais junto à comissão técnica. A postura próxima dos atletas é vista como um diferencial e uma forma de blindar o grupo em um período turbulento na política do São Paulo.

Crespo vê reforço humano