A polícia prendeu doze pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em crimes patrimoniais durante um bloco de Carnaval na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na tarde deste sábado (31).

Policiais civis disfarçados se infiltraram entre os foliões. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), eles observaram um grupo de ambulantes sem credenciamento trocando cartões bancários entre si enquanto realizavam vendas.

A movimentação levantou suspeitas de um esquema de fraude. Nessa modalidade, os criminosos substituem cartões das vítimas durante pagamentos.