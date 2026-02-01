Hugo Calderano conquista vaga na Copa do Mundo de tênis de mesa
Hugo Calderano conseguiu avançar à semifinal da Copa América de tênis de mesa. O resultado, que o coloca entre os quatro melhores do continente, também garantiu vaga direta na Copa do Mundo da modalidade.
O brasileiro venceu o americano Nikhil Kumar por 4 sets a 1, parciais de 11/4, 11/6, 4/11, 11/5 e 11/2. O duelo aconteceu no último sábado.
Agora, o terceiro colocado no ranking da World Table Tennis (WTT) enfrentará o argentino Horácio Cifuentes. O confronto está marcado para as 17h40 (de Brasília), deste domingo.
Assim como Calderano, Bruna Takahashi também avançou para a semifinal em sua categoria. A brasileira garantiu vaga na Copa do Mundo com vitória sobre a americana Sally Moyland, por 4 sets a 0, parciais de 11/1, 11/6, 14/12 e 11/9.
Ela vai enfrentar a americana Amy Wang, pouco antes de Hugo Calderano. O jogo está previsto para 16h50 (de Brasília).
Caso avançem, Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam as respectivas finais ainda neste domingo. A feminina acontece às 21h, enquanto a masculina começa 50 minutos mais tarde.