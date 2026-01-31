A probabilidade de sofrer um acidente grave ao dirigir nas estradas aumenta de 3 a 3,5 vezes durante a madrugada, entre 2h e 4h, apontou estudo do Instituto Mauá de Tecnologia em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade de Swansea, no Reino Unido.

O estudo analisou dados de acidentes da Polícia Rodoviária Federal ocorridos em estradas federais brasileiras de 2015 a 2017, e focou nas ocorrências que registraram capotamento em linha reta, sem envolvimento de outros veículos -a maioria envolveu carretas e caminhões.

A comparação é com acidentes registrados no fim da tarde e início da noite, quando as ocorrências são mais frequentes, mas a gravidade é menor, de acordo com o estudo.